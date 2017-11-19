Казахстанский шпажист выиграл «бронзу» на этапе Кубка мира
Казахстанский шпажист Руслан Курбанов занял третье место на этапе Кубка мира в Италии, сообщается на сайте НОКа.
Казахстанский шпажист Руслан Курбанов занял третье место на этапе Кубка мира в Италии, сообщается на сайте НОКа.
Соревнования в личном первенстве шпажистов объединили 275 участников со всего мира.
На пути к полуфиналу Курбанов выиграл у француза Бардэнэ со счетом 15:14, представителя Ирана Резаи Тади — 15:13, одного из лидеров мирового рейтинга корейца
Напомним, на счету Курбанова «золото» чемпионата Азии и «серебро» Универсиады. В настоящее время в рейтинге Международной федерации фехтования FIE 26-летний казахстанец располагается на 12-м месте. В начале декабря Курбанов примет участие в