Новосибирская шпажистка Любовь Шутова родила мальчика
Напомним, Шутова завоевала бронзу на Олимпийских играх в
Рио-де-Жанейро в 2016 году, у неё уже есть дочь.
Новосибирская шпажистка Любовь Шутова родила мальчика, об этом «Вестям» сообщил супруг спортсменки Николай Лукинский.
Малыш родился в 18 часов 27 сентября, его рост составил 53 сантиметра, вес — 3,5 килограмма.
Пара уже воспитывает дочь Анастасию, ей 7 лет.
Напомним, Шутова завоевала бронзу на Олимпийских играх в
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