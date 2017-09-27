Новосибирская шпажистка Любовь Шутова родила мальчика, об этом «Вестям» сообщил супруг спортсменки Николай Лукинский.

Малыш родился в 18 часов 27 сентября, его рост составил 53 сантиметра, вес — 3,5 килограмма.

Пара уже воспитывает дочь Анастасию, ей 7 лет.