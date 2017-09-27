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27 сентября 2017, 15:47 | Летние: Фехтование | Вести - Новосибирск

Новосибирская шпажистка Любовь Шутова родила мальчика

Напомним, Шутова завоевала бронзу на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году, у неё уже есть дочь.

Новосибирская шпажистка Любовь Шутова родила мальчика, об этом «Вестям» сообщил супруг спортсменки Николай Лукинский.

Малыш родился в 18 часов 27 сентября, его рост составил 53 сантиметра, вес — 3,5 килограмма.

Пара уже воспитывает дочь Анастасию, ей 7 лет.

Напомним, Шутова завоевала бронзу на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году. После Олимпийских игр она была награждена медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени.
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