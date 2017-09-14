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14 сентября 2017, 13:19 | Летние: Фехтование | Р-Спорт

Смирнов: Россия договорилась с Францией о товарищеских встречах по дзюдо и фехтованию

Россия и Франция договорились о проведении товарищеских встреч по дзюдо и фехтованию, заявил член Международного олимпийского комитета (МОК) Виталий Смирнов.

Планируется, что матчевые встречи спортсменов пройдут и на территории Франции, и на территории России.

«На предыдущей сессии в Лозанне мы вместе с Александром Жуковым говорили с президентом Франции и руководством оргкомитета Лос-Анджелеса-2028, мэром Лос-Анджелеса о проведении товарищеских встреч под патронажем глав государств. От французской стороны мы получили официальное письмо о том, что президент высоко оценивает роль спорта в восстановлении и укреплении дружбы и взаимопонимания и полностью поддерживает эту идею», — сказал Смирнов по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт».

«Так что мы уже переходим к технической стороне вопроса о проведении товарищеских встреч во Франции и России по фехтованию и дзюдо. Американцы пока нам не ответили», — добавил он.

Смирнов отметил, что в нынешней напряженной ситуации проведение таких встреч имеет особенное значение. «В этой обстановке определенной напряженности, определенного недоверия к нашим спортсменам в определенных кругах важно, чтобы именно спортсмены развеяли все подозрения и показали всю красоту спорта», — подчеркнул он.
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