Смирнов: Россия договорилась с Францией о товарищеских встречах по дзюдо и фехтованию
Россия и Франция договорились о проведении товарищеских встреч по дзюдо и фехтованию, заявил член Международного олимпийского комитета (МОК) Виталий Смирнов.
Планируется, что матчевые встречи спортсменов пройдут и на территории Франции, и на территории России.
«На предыдущей сессии в Лозанне мы вместе с Александром Жуковым говорили с президентом Франции и руководством оргкомитета Лос-Анджелеса-2028, мэром
«Так что мы уже переходим к технической стороне вопроса о проведении товарищеских встреч во Франции и России по фехтованию и дзюдо. Американцы пока нам не ответили», — добавил он.
Смирнов отметил, что в нынешней напряженной ситуации проведение таких встреч имеет особенное значение. «В этой обстановке определенной напряженности, определенного недоверия к нашим спортсменам в определенных кругах важно, чтобы именно спортсмены развеяли все подозрения и показали всю красоту спорта», — подчеркнул он.
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