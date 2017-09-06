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6 сентября 2017, 11:49 | Летние: Фехтование | ТАСС

Фехтовальщица Егорян восстановилась от травмы и участвует в тренировках сборной России

МОСКВА, 6 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Лидер сборной России по фехтованию Яна Егорян полностью восстановилась от последствий травмы и принимает участие в тренировочном сборе национальной команды. Об этом спортсменка сообщила ТАСС.

Егорян получила травму пальца ноги в начале июня, но приняла участие в чемпионате Европы и чемпионате мира. На европейском первенстве 23-летняя спортсменка завоевала серебро в командных соревнованиях саблисток, на чемпионате мира она проиграла на стадии 1/8 финала в личных соревнованиях.

«Я полностью восстановилась от травмы, — сказала Егорян. — Сейчас мы находимся в Греции, где проходит восстановительный сбор, мы тренируемся и вкатываемся в новый сезон. Все начинается для меня заново, потому что из- за травмы я фактически не тренировалась перед чемпионатом мира, а после турнира был месяц отдыха, поэтому моя физическая форма нулевая. Этот сбор как раз и нужен, чтобы мы набрали форму, начали втягиваться, чтобы над тактикой работать уже дома».

«Сбор у нас будет до 13 сентября, мы прилетаем в Москву и буквально через шесть-семь дней уезжаем на сбор на “Озеро Круглое”, где пройдет “Турнир сильнейших”, я смогу в нем принять участие», — добавила спортсменка.

Егорян является двукратной чемпионкой Олимпийских игр 2016 года в личном и командном первенстве саблисток.
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