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25 августа 2017, 13:26 | Летние: Фехтование | Чемпионат.com

Российские рапиристы стали серебряными призёрами Универсиады в командном турнире

Российские рапиристы Аскар Хамзин, Григорий Семенюк, Александр Сироткин и Искандер Ахметов завоевали серебро летней Универсиады в Тайбэе в командном турнире.

В финале они уступили японцам со счётом 38:45. В противостоянии за бронзовые награды итальянцы уверенно победили украинцев — 45:24.

Это 58-я медаль российской сборной на Универсиаде. В активе команды теперь 13 золотых, 19 серебряных и 26 бронзовых наград.

Универсиада завершится 30 августа.

XXIX Всемирная летняя универсиада. Китайский Тайбэй
Фехтование. Мужчины. Рапира. Команды

1. Япония.
2. Россия (Аскар Хамзин, Григорий Семенюк, Александр Сироткин, Искандер Ахметов).
3. Италия.
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