Российские рапиристы стали серебряными призёрами Универсиады в командном турнире

В финале они уступили японцам со счётом 38:45. В противостоянии за бронзовые награды итальянцы уверенно победили украинцев — 45:24.



Это 58-я медаль российской сборной на Универсиаде. В активе команды теперь 13 золотых, 19 серебряных и 26 бронзовых наград.



Универсиада завершится 30 августа.



XXIX Всемирная летняя универсиада. Китайский Тайбэй

Фехтование. Мужчины. Рапира. Команды

1. Япония.

2. Россия (Аскар Хамзин, Григорий Семенюк, Александр Сироткин, Искандер Ахметов).

3. Италия.