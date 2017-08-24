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24 августа 2017, 14:32 | Летние: Фехтование | ТАСС

Российские рапиристки стали вторыми в командном первенстве на Универсиаде

ТАСС, 24 августа. Россиянки Ирина Елесина, Лейла Пириева и Аделя Абдрахманова стали серебряными призерами в командном первенстве по фехтованию на рапирах на Универсиаде в Тайбэе.

В финале сборная России уступила итальянской команде со счетом 25:45. Бронзовые награды завоевала команда Польши.

Всего в активе российских спортсменов на Универсиаде теперь 51 медаль — 12 золотых, 15 серебряных и 24 бронзовых.

Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.
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