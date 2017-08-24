Российские рапиристки стали вторыми в командном первенстве на Универсиаде
ТАСС, 24 августа. Россиянки Ирина Елесина, Лейла Пириева и Аделя Абдрахманова стали серебряными призерами в командном первенстве по фехтованию на рапирах на Универсиаде в Тайбэе.
В финале сборная России уступила итальянской команде со счетом 25:45. Бронзовые награды завоевала команда Польши.
Всего в активе российских спортсменов на Универсиаде теперь 51 медаль — 12 золотых, 15 серебряных и 24 бронзовых.
Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter