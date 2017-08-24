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24 августа 2017, 13:37 | Летние: Фехтование | ТАСС

Российские шпажисты завоевали золото Универсиады в командном первенстве

ТАСС, 24 августа. Российские фехтовальщики Дмитрий Гусев, Алан Фардзинов, Сергей Бида и Георгий Бруев завоевали золото в командном первенстве шпажистов на Универсиаде в Тайбэе.

В финале они победили венгров со счетом 31:30.

Это золото стало 11-м для сборной России на Универсиаде. Всего в активе российских спортсменов на Универсиаде теперь 48 медалей — 11 золотых, 14 серебряных и 23 бронзовых.

Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.
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