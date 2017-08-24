Российские шпажисты завоевали золото Универсиады в командном первенстве
ТАСС, 24 августа. Российские фехтовальщики Дмитрий Гусев, Алан Фардзинов, Сергей Бида и Георгий Бруев завоевали золото в командном первенстве шпажистов на Универсиаде в Тайбэе.
В финале они победили венгров со счетом 31:30.
Это золото стало 11-м для сборной России на Универсиаде. Всего в активе российских спортсменов на Универсиаде теперь 48 медалей — 11 золотых, 14 серебряных и 23 бронзовых.
Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.
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