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— Впервые с 2013 года в общем зачете чемпионата мира сборная России уступила первое место. Это все равно успех?

— Понимаю, что наши болельщики привыкли, что долгое время мы занимали первые места и выигрывали Кубки мира. Но в целом этот сезон неплохой: мы взяли первое общекомандное место на чемпионате Европы, поделив его по очкам с итальянцами. Да и второе место на чемпионате мира в нынешней ситуации, несомненно, успех.

— Что можно считать успехом, а над чем еще предстоит поработать?

— Работы всегда предостаточно, особенно в начале олимпийского цикла. На сегодня у нас есть хорошие спортсмены, которые выступают в индивидуальном разряде, но пока не сформировались команды. А ведь именно этим всегда была сильна российская сборная. К сожалению, на этом чемпионате золотых медалей в командных соревнованиях завоевать не удалось. Тем не менее стоит отметить прорыв в мужской шпаге, где удалось завоевать бронзу, у нас давно не было подобных успехов. В остальных видах, за исключением мужской сабли, состав обновился наполовину или даже больше. Мы понимаем, что на создание сильного сплоченного коллектива понадобится около года.

ЖДАЛ МЕДАЛИ ГУДКОВОЙ И ЖЕРЕБЧЕНКО

— В мужской сабле Камиль Ибрагимов завоевал бронзу.

— Камиль — очень талантливый саблист, мы давно от него ждали медали в личном зачете. Он мог претендовать и на золото — не хватило совсем чуть-чуть, хотя нельзя не учесть его победу над двукратным олимпийским чемпионом Ароном Силадьи, самым сильным саблистом на сегодня. В команде два возрастных спортсмена, которые вряд ли дойдут до Олимпиады. Надо проводить селекцию из молодых ребят и привлекать их в сборную.

— Победы Татьяны Гудковой и Дмитрия Жеребченко стали неожиданностью?

— Гудкова, будучи еще юниоркой, завоевала несметное количество медалей. Я наблюдал за ней и все ждал, когда же Татьяна наконец проявит себя. У нее для этого были все предпосылки, но все время что-то не получалось. Переход во взрослую сборную зачастую бывает непростым — это совсем другой уровень фехтования. Тане потребовалось почти пять лет, чтобы завоевать медаль — и сразу золото! У нее были командные медали, но в личных состязаниях это первая награда, что «несомненно» можно считать успехом. Тем более что она одержала верх над своей подругой, с которой они выступали с юниорских лет, Виолеттой Колобовой.

Дима Жеребченко в прошлом сезоне уже выигрывал этап Кубка мира. Несмотря на двухлетний перерыв, связанный с отъездом в США, он вернулся, приступил к тренировкам и показал результат. Он очень одаренный спортсмен из Курчатовской школы, которая всегда была славна рапирными традициями.

— Вы упомянули командную шпагу, где у нас сложилась перспективная команда. Можно сказать, что это потенциально сборная для Токио-2020?

— Будем рассчитывать на это, если ничего экстраординарного не произойдет. Бронза — хороший результат, хотя ребята могли спокойно побороться за золото. Не хватило совсем чуть-чуть. Никита Глазков прибавляет от старта к старту, уже занял достойное место в команде. Если Павел Сухов и Сергей Ходос уже были призерами больших соревнований, то Глазков после юниорской сборной немного потерялся, хотя и очень талантливый спортсмен. На то были объективные причины — он два года не занимался. Хорошо, что он сумел влиться в состав этой команды и укрепил ее своим присутствием.

— От лидеров нашей мужской рапиры ждали личных медалей?

— Безусловно. Лидером по итогам прошлого сезона был Тимур Сафин, но он не смог пробиться в финал в личных соревнованиях. В бою с японцем получил три красные карточки, и, скажу прямо, это его не красит. Видимо, перенервничал. Впрочем, и судьи допустили ошибки. Четвертую карточку при счете 15:14 дали Тимуру незаслуженно. Мы просматривали видеоповтор: он нанес укол снизу, когда вставал и находился в таком положении, что задел плечом японца. Он выиграл бой, но его укол отменили, дали красную карточку — и японец выиграл. На мой взгляд, на красной карточке выигрывать бой не совсем хорошо. Но это решение судьи, которое, к сожалению, мы опротестовать не можем. К счастью, Жеребченко подхватил эстафету и выиграл золото. Его бой с Черемисиновым показал, что Алексей отдал много сил в предыдущих противостояниях, было видно, что устал. Всегда жаль, когда спортсмены попадают в одну сетку, но тут уж ничего не поделаешь.

— Инна Дериглазова и постолимпийский сезон проводит отлично — снова золото.

— Она действительно большой молодец, трудяга. В команде Инна осталась единственной из олимпийского состава, пришли молодые девочки. Светлана Трипапина, то же можно сказать и о Марте Мартьяновой. Ее решили не ставить в команду, поскольку пока тяжеловато выступать и по юниорам, и по взрослым. Но в будущем, думаю, она займет в ней достойное место.

— Женская сабля тоже переживает смену поколений.

— Ротация составила практически 80 процентов — три молодые спортсменки и одна, тоже молодая, но более опытная — Яна Егорян.

— Что с ней произошло? Почему не удалось показать высокий результат?

— Накануне чемпионата Европы она получила травму — перелом пальца на ноге. Полностью восстановиться не получилось, а выступать с таким повреждением и показывать результат практически невозможно. Мы даже рассматривали вариант, чтобы не везти Егорян на чемпионат мира. Но и она, и личный тренер попросили ее использовать и в личных, и в командных соревнованиях, чтобы не терять форму. Иначе получилось бы, что она целый сезон потеряла. Но это не беда, надо работать. У нас есть хорошие перспективные девочки, если в следующем сезоне возвратится Софья Великая, то все будет нормально.

— Вы уже разговаривали с Великой — возвращение после рождения ребенка точно состоится?

— Разговаривали, и неоднократно. Она очень хочет этого сама. Софья — очень целеустремленный и разумный человек, думаю, что у нее может получиться. Возраст у нее, конечно, уже солидный для сабли, но вспомните, какой потрясающий сезон она провела после рождения первого ребенка! Это свидетельствует о том, что у нее была заряженность на победы. И с Олимпиады она привезла две медали — серебряную и золотую.

— Как вы отнеслись к тому, что Софья Великая была избрана председателем комиссии спортсменов ОКР?

— Замечательно. Это означает, что в дальнейшем, когда она закончит выступать на подиуме, у нее уже есть определенная стезя, которую она себе наметила. И это хорошо. Если она захочет работать в федерации, уверен, мы и здесь найдем ей применение.

— Будут какие-то выводы в плане изменения тренерского состава?

— Нет. У нас на сегодня тренерский состав сформировался. В рапире и шпаге иностранные специалисты завершили работу с командами, и мы расставили наших тренеров по позициям — и старших, и личных. Думаю, что на сегодня это оптимальный состав. Могут быть какие-то изменения по ходу работы, но незначительные.

ПОСЛЕ ИГР-2016 КОЛИЧЕСТВО ФЕХТОВАЛЬЩИКОВ УДВОИЛОСЬ

— После успехов на Играх в Рио чувствуется приток желающих заниматься?

— Разумеется, он есть. Количество занимающихся растет из года в год. Если несколько лет назад это было 5 — 6 тысяч человек, то на сегодня цифра уже перевалила за 10 тысяч. Появляются новые регионы, где вид культивируется, оттуда начинают приходить ребята в сборную, о которых никто раньше не слышал. Приведу такой пример: несколько лет подряд мы проводили соревнования в Арзамасе, там хороший зал, директор сам фехтовальщик. За 3 — 4 года в Арзамасе появились уже призеры кадетских, юношеских соревнований. Если раньше у нас было 4 — 5 регионов, которые дают спортсменов в сборную, то сейчас география расширяется. Понятно, что не все девочки и мальчики смогут стать олимпийскими чемпионами. Но тот, кто не выберет профессиональный спорт, будет вести здоровый образ жизни, станет преданным болельщиком.

— Развитием регионов занимаетесь целенаправленно?

— У нас есть программа, разработанная несколько лет назад, созданы федеральные центры, которые работают с региональными федерациями напрямую. Мы финансируем центры, а они, в свою очередь, федерации, помогают им инвентарем, экипировкой. Помимо этого работает программа «Молодой тренер». Не секрет, что в регионах зарплаты очень низкие, и чтобы молодые специалисты оставались в профессии, от федерации назначаются гранты. С прошлого года поддерживаем и преподавателей высшей школы.

— Кто сегодня служит примером для подражания для молодых спортсменов: Великая, Егорян?

— Молодые, конечно, тянутся к популярным личностям. Егорян сама молодая, но при этом очень именитая: она выиграла два золота на юношеских играх, две награды высшего достоинства в Рио-де-Жанейро. Но ей самой надо остаться в той физической форме, которую она имела прежде, остаться лидером команды. А самое главное — не зазвездиться. Для молодежи примером должны служить наши именитые спортсмены: Виктор Кровопусков, Станислав Поздняков, Софья Великая.

— А спонсоры к федерации потянулись после Олимпиады-2016?

— У нас один-единственный спонсор, он же председатель попечительского совета федерации — Алишер Усманов. К сожалению, пока так. Я несколько раз встречался с представителями различных компаний, но, видимо, все считают, что если Алишер Бурханович является нашим попечителем, то никакая помощь нам не нужна, мы самые богатые. Нам и правда не на что жаловаться, но если бы поступали дополнительные спонсорские деньги, их можно было бы вложить в развитие фехтования.

— Какие еще задачи остаются нерешенными?

— Это переподготовка и аттестация тренеров. Мы проводили цикл занятий на базе НГУ им. Лесгафта, приезжали тренеры со всех регионов России. Такой обмен опытом необходим, нужно обсуждать различные методики. И хочется, чтобы ребята, которые заканчивают спортивные вузы по нашему направлению, оставались в спорте, а не уходили работать менеджерами. Для этого и создана вышеупомянутая система грантов, надо думать и над другими мерами.

— Как относитесь к расширению олимпийской программы по фехтованию до 12 дисциплин?

— Это заслуга президента Международной федерации фехтования Алишера Усманова. Он на протяжении трех циклов своего президентства занимался этим вопросом, и ему удалось убедить МОК, что можно абсолютно безболезненно разыгрывать 12 комплектов наград в тех же временных и экономических рамках, что и 10. Все ведь упиралось в экономическую составляющую: аренда зала, волонтеры, дополнительны судьи. Главе МОК Томасу Баху — человеку, который как никто понимает фехтование, — аргументы показались убедительными, и теперь на Олимпийских играх выступят все команды.