Жуков: Фехтовальщики сборных России и Франции могут провести матчи в Париже и Москве

В понедельник в здании ОКР в Москве проходит пресс-конференции, посвященная итогам первого года деятельности Независимой общественной антидопинговой комиссии и основным направлениям дальнейшей совместной работы ОКР и НОАК с участием Жукова и Виталия Смирнова.

«На сессии МОК мы выступили с предложением провести матчи между разными сборными. Например, фехтовальщики сборных России и Франции один матч в Париже (могут) провести, один — в Москве. Также мы говорили с Олимпийским комитетом США, чтобы провести матч среди сборных по борьбе, наши предложения получили позитивный отклик», — заявил Жуков журналистам.