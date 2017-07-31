Жуков: Фехтовальщики сборных России и Франции могут провести матчи в Париже и Москве
МОСКВА, 31 июл —
Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Сборная России по фехтованию может провести матчи с командой Франции в Париже и Москве, заявил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.
В понедельник в здании ОКР в Москве проходит
«На сессии МОК мы выступили с предложением провести матчи между разными сборными. Например, фехтовальщики сборных России и Франции один матч в Париже (могут) провести, один — в Москве. Также мы говорили с Олимпийским комитетом США, чтобы провести матч среди сборных по борьбе, наши предложения получили позитивный отклик», — заявил Жуков журналистам.
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