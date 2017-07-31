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31 июля 2017, 13:00 | Летние: Фехтование | ТАСС

Тренерский штаб сборной России по фехтованию не претерпит изменений до ОИ-2020

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Перестановок в тренерском штабе сборной России по фехтованию до Олимпийских игр 2020 года не предполагается. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации фехтования России Александр Михайлов.

По словам главы Федерации фехтования России Александра Михайлова тренеры во всех видах продолжат работу и в олимпийском цикле. Увеличить
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В немецком Лейпциге с 19 по 26 июля прошел чемпионат мира. Российская сборная завоевала три золотые и три бронзовые награды, заняв второе место в общекомандном зачете. Впервые с 2011 года россиян опередила итальянская сборная (4−1−4).

«Думаю, что рокировок не будет. Тренерский состав определен во всех видах, эти специалисты и будут работать в этом олимпийском цикле», — сказал Михайлов.

Главным тренером сборной России является Ильгар Мамедов.

Итоги выступления сборной России на чемпионате мира будут подведены в середине сентября, однако президент организации уже заявил, что они будут признаны удовлетворительными.

Олимпийские игры 2020 года пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа.
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