Тренерский штаб сборной России по фехтованию не претерпит изменений до ОИ-2020

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В немецком Лейпциге с 19 по 26 июля прошел чемпионат мира. Российская сборная завоевала три золотые и три бронзовые награды, заняв второе место в общекомандном зачете. Впервые с 2011 года россиян опередила итальянская сборная (4−1−4).

«Думаю, что рокировок не будет. Тренерский состав определен во всех видах, эти специалисты и будут работать в этом олимпийском цикле», — сказал Михайлов.

Главным тренером сборной России является Ильгар Мамедов.

Итоги выступления сборной России на чемпионате мира будут подведены в середине сентября, однако президент организации уже заявил, что они будут признаны удовлетворительными.

Олимпийские игры 2020 года пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа.