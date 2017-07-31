Шпажистка Гудкова заявила, что победа на ЧМ-2017 помогла ей поверить в себя
МОСКВА, 31 июл —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Российская шпажистка Татьяна Гудкова заявила, что эмоции от победы на чемпионате мира ни с чем не сравнить, а успех в Лейпциге помог ей поверить в себя.
Гудкова завоевала золото чемпионата мира, проходившего в июле в Лейпциге, в индивидуальных соревнованиях шпажисток.
«После победы я долго плакала от счастья, моей радости не было предела. Эти эмоции, когда выигрываешь золото, ни с чем не сравнить, ты хочешь испытывать это чувство еще раз и еще раз. Эта победа в Лейпциге помогла мне в себя поверить, потому что последние сезоны были сложными, я не попала на Олимпиаду в Рио, потом операцию перенесла, не тренировалась три месяца», — сказала Гудкова на
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