Шпажистка Гудкова заявила, что победа на ЧМ-2017 помогла ей поверить в себя

Гудкова завоевала золото чемпионата мира, проходившего в июле в Лейпциге, в индивидуальных соревнованиях шпажисток.

«После победы я долго плакала от счастья, моей радости не было предела. Эти эмоции, когда выигрываешь золото, ни с чем не сравнить, ты хочешь испытывать это чувство еще раз и еще раз. Эта победа в Лейпциге помогла мне в себя поверить, потому что последние сезоны были сложными, я не попала на Олимпиаду в Рио, потом операцию перенесла, не тренировалась три месяца», — сказала Гудкова на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».