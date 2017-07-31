Российский рапирист Жеребченко заявил, что шел к победе на ЧМ двадцать лет

Жеребченко завоевал золотую медаль в индивидуальном турнире рапиристов на чемпионате мира по фехтованию, который в июле прошел в немецком Лейпциге.

«Могу сказать, что к этой победе на чемпионате мира я шел двадцать лет. Не то чтобы у меня совсем не было детства, но гулял я меньше, чем обычные дети, вместо этого тренировался, надеялся, ждал и верил, что достигну высоких результатов в спорте. Как показала жизнь, игра стоила свеч», — заявил Жеребченко на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».