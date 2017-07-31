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31 июля 2017, 12:12 | Летние: Фехтование | ТАСС

ФФР признает удовлетворительным выступление российских фехтовальщиков на ЧМ

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Итоги выступления сборной России на чемпионате мира будут признаны Федерацией фехтования России (ФФР) удовлетворительными. Об этом на пресс-конференции сообщил глава федерации Александр Михайлов.

Российская сборная на чемпионате мира завоевала три золотые и три бронзовые награды заняв второе место в общекомандном зачете. Увеличить
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Мировое первенство проходило с 19 по 26 июля в немецком Лейпциге. Российская сборная завоевала три золотые и три бронзовые награды, заняв второе место в общекомандном зачете. Впервые с 2011 года россиян опередила итальянская сборная (4−1−4).

«Общий итог чемпионата мира — положительный, удовлетворительный. Заседание бюро исполкома [федерации] будет голосовать именно за эту оценку. Второе место — не беда, у нас идет ротация кадров, спортсменов. Почти 50 процентов спортсменов [после Олимпиады 2016 года] ушли из сборной по разным причинам», — сказал Михайлов.

«То, что наша команда не очень хорошо выступила именно в командных соревнованиях, говорит о том, что идет притирка, создание команды. Будем надеяться, что именно нынешний состав и будет биться за высокие места на Олимпийских играх 2020 года», — добавил он.

Олимпийские игры 2020 года пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа.
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