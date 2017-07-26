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26 июля 2017, 21:44 | Летние: Фехтование | ТАСС

Итальянские рапиристы одержали победу в командном первенстве на чемпионате мира

ТАСС, 26 июля. Мужская сборная Италии по фехтованию на рапирах завоевала золото в командном турнире на чемпионате мира, который завершился в Лейпциге.

В финале итальянцы со счетом 45:41 одержали победу над американцами. Россияне заняли четвертое место, уступив французам в поединке за бронзовые медали (37:45).

В командном первенстве шпажисток чемпионками стали эстонки. В финале они победили сборную Китая — 45:33. В поединке за третье место команда Польши была сильнее фехтовальщик из Южной Кореи (33:28). Россиянки стали восьмыми.
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