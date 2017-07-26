Сборная России по фехтованию завоевала три золотые и три бронзовые медали на ЧМ
ТАСС, 26 июля. Сборная России завоевала три золотые и три бронзовые награды на чемпионате мира по фехтованию в Лейпциге, заняв второе место в общекомандном зачете.
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Первыми стали итальянцы. На чемпионате мира 2015 года в Москве россияне выиграли общий зачет (4−4−1). На мировом первенстве — 2014 в Казани российские фехтовальщики разделили первое место с итальянцами, а на ЧМ-2013 в Будапеште одержали победу.
Успешнее всех в составе сборной России на турнире в Лейпциге выступили рапиристы, завоевав три награды. Золото выиграли Инна Дериглазова и Дмитрий Жеребченко, бронза в активе женской сборной в командный соревнованиях.
Татьяна Гудкова одержала победу в турнире шпажисток. Бронзовые медали завоевали саблист Камиль Ибрагимов и мужская сборная по фехтованию на шпагах.
Чемпионат мира завершится позднее в среду.
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