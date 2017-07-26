Российские рапиристы заняли четвертое место на ЧМ в командных соревнованиях

В поединке за третье место россияне уступили сборной Франции со счетом 37:45. Российские рапиристы являются действующими олимпийскими чемпионами в этом виде. В финале Игр-2016 в Рио-де-Жанейро они победили французов.

Российские рапиристы впервые на турнире в Лейпциге остались без медалей. Ранее золото выиграли Инна Дериглазова и Дмитрий Жеребченко в индивидуальных соревнованиях, бронза в активе женской сборной в командном турнире.

Финал в этом виде, в котором встретятся сборные Италии и США, пройдет позднее в среду.