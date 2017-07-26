Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/fencing/30502328/
26 июля 2017, 19:25 | Летние: Фехтование | ТАСС

Российские рапиристы заняли четвертое место на ЧМ в командных соревнованиях

ТАСС, 26 июля. Мужская сборная России по фехтованию на рапирах в составе Дмитрия Жеребченко, Тимура Арсланова, Тимура Сафина и Дмитрия Ригина заняла четвертое место в командных соревнованиях на чемпионате мира в Лейпциге.

В поединке за третье место россияне уступили сборной Франции со счетом 37:45. Российские рапиристы являются действующими олимпийскими чемпионами в этом виде. В финале Игр-2016 в Рио-де-Жанейро они победили французов.

Российские рапиристы впервые на турнире в Лейпциге остались без медалей. Ранее золото выиграли Инна Дериглазова и Дмитрий Жеребченко в индивидуальных соревнованиях, бронза в активе женской сборной в командном турнире.

Финал в этом виде, в котором встретятся сборные Италии и США, пройдет позднее в среду.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Фехтования

Российские шпажистки заняли восьмое место на чемпионате мира по фехтованию

ТАСС, 26 июля. Сборная России по фехтованию на шпагах в составе Татьяны Гудковой, Дарьи Мартынюк, Татьяны Андрюшиной и Виолетты Колобовой заняла восьмое место в командных соревнованиях на чемпионате мира, который проходит в немецком Лейпциге.
Еще 7 новостей  Все новости

Легкоатлетки Ласицкене и Ребрик выступят на чемпионате России

Приключения Кубка Стэнли: от Красной площади до Кандагара

Карякин: программа "Шахматы в школе" будет опробована в четырех российских регионах

Легкоатлетки Ласицкене и Ребрик выступят на чемпионате России

Приключения Кубка Стэнли: от Красной площади до Кандагара