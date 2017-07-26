Российские шпажистки заняли восьмое место на чемпионате мира по фехтованию
ТАСС, 26 июля. Сборная России по фехтованию на шпагах в составе Татьяны Гудковой, Дарьи Мартынюк, Татьяны Андрюшиной и Виолетты Колобовой заняла восьмое место в командных соревнованиях на чемпионате мира, который проходит в немецком Лейпциге.
В поединке за седьмое место россиянки проиграли американкам — 38:45.
Финал, в котором встретятся сборные Китая и Эстонии, пройдет позднее в среду. Чемпионат мира завершится 26 июля.
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