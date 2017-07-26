Российские рапиристы победили венгров и вышли в четвертьфинал ЧМ
ЛЕЙПЦИГ (Германия), 26 июл —
Р-Спорт. Мужская сборная России по фехтованию на рапирах нанесла поражение венграм и пробилась в четвертьфинал чемпионата мира, который проходит в немецком Лейпциге.
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Встреча, прошедшая в среду, завершилась со счетом 45:29 в пользу россиян, в составе которых на дорожку выходили Тимур Сафин, Тимур Арсланов и Дмитрий Ригин.
Соперником российской команды в четвертьфинале будет сборная Японии.
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