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26 июля 2017, 12:58 | Летние: Фехтование | Р-Спорт

Российские рапиристы победили венгров и вышли в четвертьфинал ЧМ

ЛЕЙПЦИГ (Германия), 26 июл — Р-Спорт. Мужская сборная России по фехтованию на рапирах нанесла поражение венграм и пробилась в четвертьфинал чемпионата мира, который проходит в немецком Лейпциге.

Российские рапиристы победили венгров и вышли в четвертьфинал ЧМ - Фото Увеличить
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Встреча, прошедшая в среду, завершилась со счетом 45:29 в пользу россиян, в составе которых на дорожку выходили Тимур Сафин, Тимур Арсланов и Дмитрий Ригин.

Соперником российской команды в четвертьфинале будет сборная Японии.
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