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На фоне блестящих результатов команды в целом, мужская шпага традиционно оставалась для нашей сборной одним из немногих слабых мест. На Олимпиаде в Рио наша команда выбыла в четвертьфинале и осталась без медалей. На чемпионате мира-2015 в Москве — аналогично. Пожалуй, последним крупным успехом наших шпажистов до сегодняшнего дня стала бронза Павла Сухова на чемпионате мира 2013 года. За последующие четыре года — то есть полный олимпийский цикл — похвастать нашим было нечем.

На послеолимпийском чемпионате мира в Лейпциге, куда сразу несколько соперников привезли сильно обновленные команды, российская сборная в составе Павла Сухова, Никиты Глазкова, Сергея Ходоса и Антона Глебко (запасной) свой шанс использовали. Хотя вполне могли претендовать даже на большее: в полуфинале наши за секунды до конца шли вровень с французами и уступили им всего один укол. Матч за бронзу с командой Венгрии сложился для наших просто фантастически хорошо.

ВЕЛИКАЯ: КОМАНДА ПОКАЗАЛА ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ УРОВЕНЬ

Венгрия в фехтовании традиционно считается серьезной силой. Но в этот раз нашими противниками стала обновленная команда во главе с опытным Андрасом Редли — 33-летним шпажистом, который успел стать в Лейпциге бронзовым призером личного турнира. Он приносил своей сборной львиную долю очков, но против россиян одних его усилий оказалось мало. Наши шпажисты впервые за годы вышли на медальный поединок в статусе фаворитов. А своим фехтованием с самого начала убедительно доказали, что действительно таковыми являются.

В матче за бронзу за венгров порой становилось неудобно. Преимущество нашей команды измерялось двузначными числами. Шпажисты, которые обычно каждый нанесенный укол ценят на вес золота, в какой-то момент даже перестали громко радоваться. Смешно активно кричать после каждого укола, если ты ведешь с разгромным счетом. В итоге, венграм все-таки удалось чуть сократить отставание, и россияне выиграли 45:38.

— Наши парни показали просто великолепное фехтование, — заявила олимпийская чемпионка Софья Великая, которая пропускает сезон и приехала в Лейпциг в качестве почетного гостя. — Они были действительно сплоченной командой, где один за всех и все за одного. Жаль, немного не повезло в полуфинале с французами. Но в целом, команда продемонстрировала великолепный уровень.

ЕГОРЯН УЕДЕТ ИЗ ЛЕЙПЦИГА БЕЗ НАГРАД

К сожалению, если шпажисты приятно удивили, выступление нашей команды по сабле на чемпионате мира не назовешь иначе, как провальным. На четыре вида соревнований (по личному и командному турниру у мужчин и женщин), у наших саблистов всего одна награда — бронза Камиля Ибрагимова на старте чемпионата. Женская же сборная в командном турнире, которая является действующими олимпийскими чемпионками, сенсационно уступила на стадии четвертьфинала японкам.

Лидер нашей команды Яна Егорян явно хотела поквитаться за неудачу в личном турнире. Да и вообще сезон у олимпийской чемпионки складывается неудачно, хотя дело тут совсем не в пресыщенности после Игр в Рио. Несколько месяцев назад спортсменка сломала палец на ноге. Перелом долго не заживал, и в результате ни на чемпионате Европы, ни на мире Егорян не смогла проявить себя. В стартовом бою против японки россиянка неожиданно стала уступать 1:6. Впоследствии команда делала все, чтобы переломить ситуацию. Но опыта у Анны Башты и Софьи Поздняковой совсем мало, это их первый полноценный сезон на взрослом уровне. Вот и уступили наши девчонки совсем немного — 43:45.

Впоследствии команда собралась и в матче за пятое место обыграла принципиальных соперниц из Украины. Но эта позиция уже мало кого могла порадовать…

— Моменты смены поколений бывают во всех командах, — заявила Софья Великая. — В нашей истории такое тоже случалось: например, в 2009-м и в 2014-х годах. Сборная обновляется, это совершенно естественно. Просто у некоторых сборных, например, кореянок, этот процесс завершился раньше, у кого-то — позже. Посмотрим, что покажет наша команда в следующем году. Там все уже будет более ответственно: нужно будет определяться с претендентками на Олимпиаду, которые будут проходить квалификацию.

— По уровню фехтования наши саблистки в Лейпциге заслуживали большего?

— К сожалению, уровень был несколько ниже, чем мы ожидали. Конечно, зрители и болельщики рассчитывали на совсем иное. Но повторюсь, это естественно. Нужно сделать выводы и идти дальше.