Мамедов: Российские шпажисты на ЧМ показали, что это новая сборная с командным духом

Мужская сборная России по фехтованию на шпагах в составе Антона Глебко, Павла Сухова, Никиты Глазкова и Сергея Ходоса завоевала бронзовые медали. В полуфинале россияне уступили сборной Франции — 43:45, а в поединке за третье место выиграли у команды Венгрии — 45:38.

«Да, были рядом с финалом, хорошо фехтовали, но это отличная бронза, претензий нет, дрались на результат. Просто французы в двух боях оказались посильнее и опытнее, — рассказал Мамедов. — Но главное не это, а то, что у нас родилась новая команда шпажистов, объединенная единой целью, командным духом. Правда, это произошло чуть раньше — на чемпионате Европы в Тбилиси, а значит мы идем в верном направлении».

В финале командного турнира встретятся сборные Франции и Швейцарии.