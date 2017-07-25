Российские шпажисты завоевали бронзу чемпионата мира по фехтованию

МОСКВА, 25 июля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Шпажисты сборной России продемонстрировали на чемпионате мира в Лейпциге, что это сборная с единой целью и командным духом. Таким мнением с ТАСС поделился главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов.