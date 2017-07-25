Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/fencing/30491375/
25 июля 2017, 19:36 | Летние: Фехтование | ТАСС

Российские шпажисты завоевали бронзу чемпионата мира по фехтованию

ТАСС, 25 июля. Мужская сборная России по фехтованию на шпагах в составе Антона Глебко, Павла Сухова, Никиты Глазкова и Сергея Ходоса завоевала бронзовые медали на чемпионате мира в Лейпциге.

Российские шпажисты завоевали бронзу чемпионата мира по фехтованию - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В поединке за третье место россияне победили сборную Венгрии — 45:38.

Финал в командном турнире шпажистов, в котором встретятся сборные Франции и Швейцарии, пройдет позднее во вторник.

Чемпионат мира завершится 26 июля.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Фехтования

Мамедов: Российские шпажисты на ЧМ показали, что это новая сборная с командным духом

Мамедов: Российские шпажисты на ЧМ показали, что это новая сборная с командным духом

МОСКВА, 25 июля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Шпажисты сборной России продемонстрировали на чемпионате мира в Лейпциге, что это сборная с единой целью и командным духом. Таким мнением с ТАСС поделился главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов.
Еще 7 новостей  Все новости

Россиянин Красных завоевал бронзу ЧМ в плавании на 200 м вольным стилем

Россиянки завоевали золото в командных соревнованиях на ЧЕ по стендовой стрельбе

Совет директоров КХЛ обсудит создание собственной антидопинговой лаборатории

Россиянин Красных завоевал бронзу ЧМ в плавании на 200 м вольным стилем

Россиянки завоевали золото в командных соревнованиях на ЧЕ по стендовой стрельбе