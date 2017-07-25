Российские шпажисты не смогли выйти в финал командных соревнований на ЧМ в Германии
ЛЕЙПЦИГ (Германия), 25 июл —
Р-Спорт. Шпажисты сборной России не смогли пробиться в финал командных соревнований на чемпионате мира по фехтованию, который проходит в немецком Лейпциге.
В полуфинальной встрече россияне Павел Сухов, Никита Глазков и Сергей Ходос со счетом 43:45 уступили команде Франции.
Второй финалист и соперник россиян по матчу за бронзовые медали определится позже во встрече сборных Венгрии и Швейцарии.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter