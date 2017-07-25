Российские шпажисты не смогли выйти в финал командных соревнований на ЧМ в Германии

В полуфинальной встрече россияне Павел Сухов, Никита Глазков и Сергей Ходос со счетом 43:45 уступили команде Франции.

Второй финалист и соперник россиян по матчу за бронзовые медали определится позже во встрече сборных Венгрии и Швейцарии.