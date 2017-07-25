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25 июля 2017, 16:47 | Летние: Фехтование | Р-Спорт

Российские шпажисты не смогли выйти в финал командных соревнований на ЧМ в Германии

ЛЕЙПЦИГ (Германия), 25 июл — Р-Спорт. Шпажисты сборной России не смогли пробиться в финал командных соревнований на чемпионате мира по фехтованию, который проходит в немецком Лейпциге.

В полуфинальной встрече россияне Павел Сухов, Никита Глазков и Сергей Ходос со счетом 43:45 уступили команде Франции.

Второй финалист и соперник россиян по матчу за бронзовые медали определится позже во встрече сборных Венгрии и Швейцарии.
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