Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/fencing/30489828/
25 июля 2017, 16:45 | Летние: Фехтование | Р-Спорт

Российские саблистки поспорят с украинками за 5-е место в командном первенстве на ЧМ

ЛЕЙПЦИГ (Германия), 25 июл — Р-Спорт. Саблистки сборной России поспорят за 5-е место в командных соревнованиях на чемпионате мира по фехтованию, который проходит в немецком Лейпциге.

Во вторник россиянки в первом матче турнира за 5−8-е места победили команду США со счетом 45:42. В составе сборной России в поединке участие приняли София Позднякова, Яна Егорян и Анна Башта.

За пятое место россиянки поспорят со сборной Украины.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Фехтования

Российские шпажисты не смогли выйти в финал командных соревнований на ЧМ в Германии

ЛЕЙПЦИГ (Германия), 25 июл — Р-Спорт. Шпажисты сборной России не смогли пробиться в финал командных соревнований на чемпионате мира по фехтованию, который проходит в немецком Лейпциге.
Еще 7 новостей  Все новости
25 июля

Испанская страсть и грация: откровенные фото супруги Дани Алвеса

Дочь тренера «Спартака» умерла на 24-м году жизни

«Это стало шоком»: Матч ТВ прервал сотрудничество с Карпиным