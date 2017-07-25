Российские саблистки поспорят с украинками за 5-е место в командном первенстве на ЧМ
ЛЕЙПЦИГ (Германия), 25 июл —
Р-Спорт. Саблистки сборной России поспорят за 5-е место в командных соревнованиях на чемпионате мира по фехтованию, который проходит в немецком Лейпциге.
Во вторник россиянки в первом матче турнира за 5−8-е места победили команду США со счетом 45:42. В составе сборной России в поединке участие приняли София Позднякова, Яна Егорян и Анна Башта.
За пятое место россиянки поспорят со сборной Украины.
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