Российские шпажисты вышли в полуфинал чемпионата мира по фехтованию
ЛЕЙПЦИГ (Германия), 25 июл —
Р-Спорт. Мужская сборная России по фехтованию на шпагах нанесла поражение команде Украины в четвертьфинале чемпионата мира, который проходит в Лейпциге.
Встреча завершилась со счетом 45:36 в пользу россиян, у которых в матче участвовали Павел Сухов, Никита Глазков и Сергей Ходос.
Соперниками российской команды в полуфинале будут французы, победившие египтян — 45:23.
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