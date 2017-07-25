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25 июля 2017, 15:43 | Летние: Фехтование | Р-Спорт

Российские шпажисты вышли в полуфинал чемпионата мира по фехтованию

ЛЕЙПЦИГ (Германия), 25 июл — Р-Спорт. Мужская сборная России по фехтованию на шпагах нанесла поражение команде Украины в четвертьфинале чемпионата мира, который проходит в Лейпциге.

Встреча завершилась со счетом 45:36 в пользу россиян, у которых в матче участвовали Павел Сухов, Никита Глазков и Сергей Ходос.

Соперниками российской команды в полуфинале будут французы, победившие египтян — 45:23.
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