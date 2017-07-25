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25 июля 2017, 14:43 | Летние: Фехтование | Prosports.kz

Парень, сбежавший с 16-летней фехтовальщицей, погиб в горах близ Алматы

Как сообщает портал Zakon.kz, со ссылкой на ДВД, парень по имени Назар, с которым сбежала накануне 16-летняя фехтовальщица Анастасия Смирнова сегодня был найдет мертвым в горах.

Ранее Смирнову была найдена с Назаром, однако тот бросил ее вниз с горы, а сам скрылся в неизвестном направлении.

Об этом сообщил на свой странице Facebook волонтер Ислам Угушев, который обнаружил их вместе в горах близ Алматы. В ДВД города данную информацию подтвердили. Парен был найден сегодня в 9:00 без признаков насильственной смерти. Как сообщила руководитель пресс-службы ДВД Алматы Салтанат Азирбек, была назначены судебно-медицинская эспертиза.

«Анастасия была найдена в горах, была с неким Назаром. Увидев сотрудников СОБ, они начали бежать и прыгнули вниз с горы. Ислам Угушев прыгнул вслед за Анастасией, дабы поймать ее, поймал, удержал, но пролетели по камням 15 метров. Ислам Угушев и Анастасия госпитализированы в БСМП, — говорится в записи на странице Угушева.

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