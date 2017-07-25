Российские саблистки проиграли японкам в ¼ финала командного турнира на ЧМ
ЛЕЙПЦИГ, 25 июл —
Р-Спорт. Саблистки сборной России уступили команде Японии в ¼ финала командных соревнований на проходящем в немецком Лейпциге чемпионате мира по фехтованию.
Встреча, прошедшая во вторник, завершилась со счетом 45:43 в пользу сборной Японии.
Японки теперь поспорят за выход в финал с командой Южной Кореи. Сборная России продолжит борьбу в турнире за 5−8-е места, где первым соперником россиянок станет команда США.
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