Российские саблистки проиграли японкам в ¼ финала командного турнира на ЧМ

Встреча, прошедшая во вторник, завершилась со счетом 45:43 в пользу сборной Японии.

Японки теперь поспорят за выход в финал с командой Южной Кореи. Сборная России продолжит борьбу в турнире за 5−8-е места, где первым соперником россиянок станет команда США.