Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/fencing/30487997/
25 июля 2017, 14:29 | Летние: Фехтование | Р-Спорт

Российские саблистки проиграли японкам в ¼ финала командного турнира на ЧМ

ЛЕЙПЦИГ, 25 июл — Р-Спорт. Саблистки сборной России уступили команде Японии в ¼ финала командных соревнований на проходящем в немецком Лейпциге чемпионате мира по фехтованию.

Встреча, прошедшая во вторник, завершилась со счетом 45:43 в пользу сборной Японии.

Японки теперь поспорят за выход в финал с командой Южной Кореи. Сборная России продолжит борьбу в турнире за 5−8-е места, где первым соперником россиянок станет команда США.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Фехтования

Еще 7 новостей  Все новости
25 июля

Испанская страсть и грация: откровенные фото супруги Дани Алвеса

Дочь тренера «Спартака» умерла на 24-м году жизни

«Это стало шоком»: Матч ТВ прервал сотрудничество с Карпиным