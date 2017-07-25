Шпажисты сборной России шагнули в четвертьфинал чемпионата мира
ЛЕЙПЦИГ (Германия), 25 июл —
Р-Спорт. Мужская сборная России по фехтованию на шпагах победила израильтян и завоевала путевку в четвертьфинал чемпионата мира, который проходит в Лейпциге.
Встреча завершилась со счетом 45:36 в пользу российской команды, в составе которых на дорожку выходили Никита Глазков, Павел Сухов и Сергей Ходос.
Соперниками россиян в четвертьфинале будут украинцы, которые в 1/8 финала оказались сильнее команды Казахстана — 45:32.
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