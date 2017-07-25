Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/fencing/30487393/
25 июля 2017, 13:46 | Летние: Фехтование | Р-Спорт

Шпажисты сборной России шагнули в четвертьфинал чемпионата мира

ЛЕЙПЦИГ (Германия), 25 июл — Р-Спорт. Мужская сборная России по фехтованию на шпагах победила израильтян и завоевала путевку в четвертьфинал чемпионата мира, который проходит в Лейпциге.

Встреча завершилась со счетом 45:36 в пользу российской команды, в составе которых на дорожку выходили Никита Глазков, Павел Сухов и Сергей Ходос.

Соперниками россиян в четвертьфинале будут украинцы, которые в 1/8 финала оказались сильнее команды Казахстана — 45:32.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Фехтования

Еще 7 новостей  Все новости
25 июля

Испанская страсть и грация: откровенные фото супруги Дани Алвеса

Дочь тренера «Спартака» умерла на 24-м году жизни

«Это стало шоком»: Матч ТВ прервал сотрудничество с Карпиным