Шпажисты сборной России шагнули в четвертьфинал чемпионата мира

Встреча завершилась со счетом 45:36 в пользу российской команды, в составе которых на дорожку выходили Никита Глазков, Павел Сухов и Сергей Ходос.

Соперниками россиян в четвертьфинале будут украинцы, которые в 1/8 финала оказались сильнее команды Казахстана — 45:32.