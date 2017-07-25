Российские саблистки вышли в четвертьфинал командного турнира на ЧМ по фехтованию
ТАСС, 25 июля. Сборная России по фехтованию на саблях в составе Валерии Большаковой, Софии Поздняковой, Анны Башты и Яны Егорян вышла в четвертьфинал в командных соревнованиях на чемпионате мира, который проходит в немецком Лейпциге.
Россиянки на стадии 1/8 финала победили команду Канады со счетом 45:25 и в четвертьфинале встретятся с победительницами поединка Польша — Япония.
Финал в командном турнире саблисток пройдет позднее во вторник.
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