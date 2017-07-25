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25 июля 2017, 12:57 | Летние: Фехтование | ТАСС

Российские саблистки вышли в четвертьфинал командного турнира на ЧМ по фехтованию

ТАСС, 25 июля. Сборная России по фехтованию на саблях в составе Валерии Большаковой, Софии Поздняковой, Анны Башты и Яны Егорян вышла в четвертьфинал в командных соревнованиях на чемпионате мира, который проходит в немецком Лейпциге.

Россиянки на стадии 1/8 финала победили команду Канады со счетом 45:25 и в четвертьфинале встретятся с победительницами поединка Польша — Япония.

Финал в командном турнире саблисток пройдет позднее во вторник.
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Российские шпажисты встретятся с израильтянами в 1/8 финала ЧМ по фехтованию

ТАСС, 25 июля. Сборная России по фехтованию на шпагах в составе Антона Глебко, Павла Сухова, Никиты Глазкова и Сергея Ходоса вышла в 1/8 финала в командных соревнованиях на чемпионате мира, который проходит в немецком Лейпциге.
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