Российские саблистки вышли в четвертьфинал командного турнира на ЧМ по фехтованию

ТАСС, 25 июля. Сборная России по фехтованию на шпагах в составе Антона Глебко, Павла Сухова, Никиты Глазкова и Сергея Ходоса вышла в 1/8 финала в командных соревнованиях на чемпионате мира, который проходит в немецком Лейпциге.