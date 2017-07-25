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25 июля 2017, 12:55 | Летние: Фехтование | ТАСС

Российские шпажисты встретятся с израильтянами в 1/8 финала ЧМ по фехтованию

ТАСС, 25 июля. Сборная России по фехтованию на шпагах в составе Антона Глебко, Павла Сухова, Никиты Глазкова и Сергея Ходоса вышла в 1/8 финала в командных соревнованиях на чемпионате мира, который проходит в немецком Лейпциге.

Россияне на стадии 1/16 финала победили команду Ирана со счетом 45:31 и в следующем раунде встретятся с командой Израиля.

Финал в командном турнире шпажистов пройдет позднее во вторник.
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