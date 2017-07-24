Дебютантки выиграли бронзу

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Три золота за три дня — такова арифметика выступления сборной России на немецком мировом форуме. После ударно проведенных личных соревнований настала очередь командных, где шансы на награды у россиян традиционно высоки. Правда, на старте командного турнира обошлось без побед: обновленная женская команда по рапире выиграла бронзу, а мощная команда саблистов выбыла из борьбы за награды на стадии четвертьфинала и осталась в итоге восьмой.

АМЕРИКАНКИ ПОБЕДИЛИ НАШИХ И СДАЛИ ФИНАЛ

Наша ровно наполовину обновленная сборная рапиристок шла по турнирной сетке уверенно, вплоть до встречи в полуфинале с заклятыми соперницами американками. Несмотря на то, что на нашей стороне были опыт и мастерство чемпионки мира в личном турнире Дериглазовой, в целом команда США была куда опытнее. В итоге, это и сыграло решающую роль: с перевесом в три укола американки отправились в финал навстречу сборной Италии, а наши — на матч за третье место.

Там, собственно, и стало окончательно ясно, что россиянки в этот день способны на многое. На решающий медальный бой наставники не побоялись выпустить 23-летнюю Светлану Трипапину, для которой это был первый в карьере чемпионат мира. И Трипапина не дрогнула, разнеся соперницу с разгромным счетом 12:4. Так трое девушек завоевали право вернуться с чемпионата мира с наградой, а Инна Дериглазова стала пока самой титулованной спортсменкой на турнире, добавив «бронзу» к личной золотой медали.

Ну, а американки в финале были буквально «вынесены» сборной Италии с разгромным счетом 45:25. Итальянские рапиристки, конечно, очень сильны и считаются фаворитами любого турнира, примерно как бразильские футболисты. Но слишком уж велика оказалась разница в классе между ними и американками. Именно поэтому наши девушки на церемонии награждения даже особенно не радовались. Обидно осознавать, что ты проиграл сопернику, который был вполне по силам…

Россиянка Анастасия ИВАНОВА (слева) против немки Евы ХАМПЕЛЬ. AFP 2017

ШАНАЕВА: ДЕРИГЛАЗОВА — БОЛЬШАЯ ТРУДЯГА

— Очень удивлена, как американки провели финал против сборной Италии, — заявила «СЭ» олимпийская чемпионка-2008 рапиристка Аида Шанаева. — Такое впечатление, что американки все силы отдали в полуфинале против наших, а в финале вообще бросили фехтовать. Как будто они уже свое дело сделали, и дальше можно не бороться.

— Нашим было по силам пройти сборную США?

— Обидно, что немного не получилось. Думаю, если бы мы одолели американок, то в финале против Италии однозначно смотрелись бы достойнее.

— Для нашей молодой команды бронзовая награда — это успех?

— Конечно, да. Я за всех девчонок очень рада. Для кого-то это был дебют, кто-то годами подряд выигрывает чемпионаты мира — имею в виду, конечно, Инну Дериглазову. Если наши молодые девчонки продолжат упорно работать, думаю, они смогут стабильно быть в призерах и в личном турнире, и в командном. У этой команды все впереди.

— Несмотря на медаль, Дериглазова осталась не совсем довольна итогом чемпионата мира…

— Инна такой человек — всегда хочет побеждать. Как бы ни складывался личный турнир, как бы ни шли дела у остальной команды, она фехтует очень самоотверженно и стремится только к победе. Инна считалась очень перспективной еще с юниорского возраста, и в принципе, я не удивлена, что она добилась таких выдающихся результатов. Она большая трудяга, плюс у них сложился идеальный тандем с тренером. В этом и секрет успеха.

Чемпионат мира. Мужчины. Командная сабля. 1. Южная Корея. 2. Венгрия. 3. Италия… 8. РОССИЯ (ИБРАГИМОВ, ЯКИМЕНКО, ДАНИЛЕНКО, РЕШЕТНИКОВ). Женщины. Командная рапира. 1. Италия. 2. США. 3. Россия (Инна Дериглазова, Анастасия Иванова, Светлана Трипапина, Аделина Загидуллина).

Наталья МАРЬЯНЧИК.