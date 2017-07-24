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24 июля 2017, 18:41 | Летние: Фехтование | ТАСС

Российские рапиристки завоевали бронзу ЧМ по фехтованию в командном турнире

ТАСС, 24 июля. Женская сборная России по фехтованию на рапирах в составе Аделины Загидулиной, Анастасии Ивановой, Анастасии Трипапиной и Инны Дериглазовой заняла третье место на чемпионате мира в Лейпциге.

В поединке за третье место россиянки победили сборную Германии со счетом 45:29.

Финал в командном турнире рапиристок, в котором встретятся сборные США и Италии, пройдет позднее в понедельник.

Чемпионат мира завершится 26 июля.
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Новости Фехтования

Российские рапиристки вышли в полуфинал командного турнира на ЧМ по фехтованию

Российские рапиристки вышли в полуфинал командного турнира на ЧМ по фехтованию

ТАСС, 24 июля. Женская сборная России по фехтованию на рапирах в составе Аделины Загидулиной, Анастасии Ивановой, Анастасии Трипапиной и Инны Дериглазовой вышла в полуфинал командных соревнований на чемпионате мира, который проходит в немецком Лейпциге.
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