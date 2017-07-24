Российские рапиристки вышли в полуфинал командного турнира на ЧМ по фехтованию
ТАСС, 24 июля. Женская сборная России по фехтованию на рапирах в составе Аделины Загидулиной, Анастасии Ивановой, Анастасии Трипапиной и Инны Дериглазовой вышла в полуфинал командных соревнований на чемпионате мира, который проходит в немецком Лейпциге.
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Россиянки на стадии четвертьфинала победили команду Канады со счетом 42:36 и в следующем раунде турнира встретятся с победителем пары между сборными Китая и США.
Сборная России является действующим чемпионом мира в этой дисциплине.
Финал в командном турнире рапиристок пройдет позднее в понедельник.
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