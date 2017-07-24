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24 июля 2017, 14:39 | Летние: Фехтование | ТАСС

Российские рапиристки вышли в полуфинал командного турнира на ЧМ по фехтованию

ТАСС, 24 июля. Женская сборная России по фехтованию на рапирах в составе Аделины Загидулиной, Анастасии Ивановой, Анастасии Трипапиной и Инны Дериглазовой вышла в полуфинал командных соревнований на чемпионате мира, который проходит в немецком Лейпциге.

В ¼ финала россиянки победили команду Канады. Увеличить
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Россиянки на стадии четвертьфинала победили команду Канады со счетом 42:36 и в следующем раунде турнира встретятся с победителем пары между сборными Китая и США.

Сборная России является действующим чемпионом мира в этой дисциплине.

Финал в командном турнире рапиристок пройдет позднее в понедельник.
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