Российские рапиристки вышли в полуфинал командного турнира на ЧМ по фехтованию

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Россиянки на стадии четвертьфинала победили команду Канады со счетом 42:36 и в следующем раунде турнира встретятся с победителем пары между сборными Китая и США.

Сборная России является действующим чемпионом мира в этой дисциплине.

Финал в командном турнире рапиристок пройдет позднее в понедельник.