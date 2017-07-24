Российские саблисты не сумели выйти в полуфинал командного турнира на ЧМ по фехтованию
ТАСС, 24 июля. Сборная России по фехтованию на саблях в составе Вениамина Решетникова, Дмитрия Даниленко, Алексея Якименко и Камиля Ибрагимова не сумела выйти в полуфинал командных соревнований на чемпионате мира, который проходит в немецком Лейпциге.
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Россияне в четвертьфинале проиграли команде США со счетом 38:45. Сборная России является действующим чемпионом мира в этой дисциплине.
Финал в командном турнире саблистов пройдет позднее в понедельник.
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