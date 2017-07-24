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24 июля 2017, 13:11 | Летние: Фехтование | Р-Спорт

Российские саблисты вышли в четвертьфинал командного турнира ЧМ-2017

ЛЕЙПЦИГ, 24 июл — Р-Спорт, Александр Рогулев. Мужская сборная России по сабле вышла в четвертьфинал командных соревнований на чемпионате мира по фехтованию.

Турнир проходит в немецком Лейпциге. Сборная России на турнире саблистов представлена Камилем Ибрагимовым, ранее завоевавшим бронзу ЧМ-2017 в личных соревнованиях, Алексеем Якименко, Вениамином Решетниковым, а также Дмитрием Даниленко.

В 1/8 финала сборная России победила команду Украины — 45:27. В четвертьфинале соперником россиян будет команда США.
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