Российские саблисты вышли в четвертьфинал командного турнира ЧМ-2017
ЛЕЙПЦИГ, 24 июл —
Р-Спорт, Александр Рогулев. Мужская сборная России по сабле вышла в четвертьфинал командных соревнований на чемпионате мира по фехтованию.
Турнир проходит в немецком Лейпциге. Сборная России на турнире саблистов представлена Камилем Ибрагимовым, ранее завоевавшим бронзу ЧМ-2017 в личных соревнованиях, Алексеем Якименко, Вениамином Решетниковым, а также Дмитрием Даниленко.
В 1/8 финала сборная России победила команду Украины — 45:27. В четвертьфинале соперником россиян будет команда США.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter