Пропала кандидат в мастера спорта по фехтованию Анастасия Смирнова

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16-летняя кандидат в мастера спорта по фехтованию Анастасия Смирнова вышла на встречу с другом вчера, 23 июля, и перестала выходить на связь с родными, передает Tengrinews.kz.

Анастасия Смирнова в воскресенье, 23 июля, вернулась с соревнований по фехтованию из Кыргызстана, ушла на встречу с другом и не вернулась домой. По словам родственников, последний раз звонок с ее телефона был зарегистрирован в районе автовокзала «Сайран».

«Вчера утром где-то в 8 вышла со своим другом, — рассказала сестра спортсменки Елизавета Смирнова. — Это ее парень или нет — непонятно, говорила, что не встречается. Мы думали, ну ладно, часик посидит во дворе. Смотрим, ее нет. Звоним, телефон отключен у них. Мы поехали к другу домой, там их не было. Думали, до вечера объявится, но не появилась. Мы написали заявление в полицию. Узнать, где она была в последний раз, полицейские тоже не могут, сим-карты, видимо, выкинули. У друга была большая сумма денег, около миллиона тенге. Она кандидат в мастера спорта по фехтованию. Она взяла с собой рюкзак, мы сразу не заметили. Но из вещей ничего не пропало. Вчера еще она выкладывала фото в Instagram с Шымбулака, но через пять минут удалила, потому что мы уже начали бить тревогу».

«Мы мальчика видели несколько раз, нам показался хорошим. Но я начала узнавать про него, оказалось, что он плохой. Состоит на учете как беспризорник. Съездили в РУВД, приходил его папа. Мальчика тоже ищут, но заявление он не написал», — сказала девушка.

«Скорее всего, она сбежала с ним. Мама написала ей сообщение, вчера около 6 вечера она прочитала, но не ответила. Как раз в это время был последний звонок с “Сайрана”, и больше нет информации по их телефонам», — заключила Елизавета.

Родные спортсменки просят всех, кто видел и обладает информацией о местонахождении Анастасии Смирновой, сообщить им информацию по телефону +7 707 430 44 26.

Источник: Tengrinews.kz