Два золота — две сенсации
Шпажистка Татьяна Гудкова и рапирист Дмитрий Жеребченко принесли сборной России золотые медали чемпионата мира в немецком Лейпциге.
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Третий день чемпионата мира в Лейпциге изначально был для россиян крайне ответственным. После блестящего старта турнира, когда Инна Дериглазова завоевала золото в рапире, а Камиль Ибрагимов — бронзу в сабле, наша команда пробуксовала в субботу. Женская сабля, которая считается одной из самых убойных наших дисциплин, медалей не принесла. А главный тренер команды, двукратный олимпийский чемпион Ильгар Мамедов даже начал сетовать на судейские ошибки, что с ним происходит крайне редко, тем более по ходу турнира.
Тем ценнее, что в сложный момент проявили себя спортсмены, которые никак не считались фаворитами даже в собственной команде. Татьяна Гудкова и Дмитрий Жеребченко не выступали на Олимпиаде и приехали в Лейпциг с не самым высоким рейтингом. Но именно они сумели удивить и пройти до самого конца по турнирной сетке.
ГУДКОВА. ВЗРОСЛЫЙ ТИТУЛ ВСЛЕД ЗА ЮНИОРСКИМ
Для Колобовой Гудкова традиционно является неудобным соперником. Не зря же, вопреки большой разнице в рейтинге в пользу Виолетты, в личных встречах Татьяна ведет с разгромным счетом 4−1. Вот и в Лейпциге 24-летняя Гудкова уверенно отправила Колобову отдыхать и готовиться к командному турниру — 15:11.
Двукратная чемпионка мира среди юниоров, при переходе во взрослый спорт Гудкова несколько потерялась. В олимпийский Рио не попала, на чемпионате Европы этого года была лишь 30-й. В Лейпциге у молодой россиянки, наконец, получилось продемонстрировать выдержанное, красивое фехтование. В финале Гудковой противостояла Ева Нелип из Польши. Полячка на четыре года старше, заметно опытнее, но для нее тоже эта встреча была пиковым моментом карьеры.
Выдержка Гудковой в немецком финале просто поразительна. Россиянка ни на шаг не отступила от своей оборонительной тактики: позволяла Нелип атаковать, приближалась к концу помоста, а когда полячка вынуждена была сократить дистанцию — наносила стремительный укол. Чуть дрогнула Гудкова лишь однажды, когда за 6 секунд до конца позволила Нелип сократить отставание с четырех до одного укола. Но тут же взяла себя в руки: очередной укол, полячка за доли секунды до сирены бегом бросается в атаку, но это уже бесполезно…
Когда время поединка истекло, Гудкова еще несколько секунд не снимала фехтовальную маску. А когда сняла, стали видны текущие градом слезы. Закрыв лицо руками и качая головой из стороны в сторону, Татьяна словно не верила в свой триумф. «Какая заслуженная чемпионка», — сказали официальные англоязычные комментаторы турнира, и с ними нельзя не согласиться.
ВЗРЫВНОЙ ЯПОНЕЦ НЕ СМОГ ПОБЕДИТЬ ЖЕРЕБЧЕНКО
Дмитрию Жеребченко уже 28, но в этом зрелом для фехтования возрасте он проводит лучший сезон в карьере. На этапе
В то время как более титулованные Тимур Сафин и Алексей Черемисинов зачехлили рапиры еще на подступах к финальной части, Жеребченко катком прошелся по своим соперникам. А среди них был, например, серебряный призер Олимпиады в Рио американец Александр Массиалас, который был разгромлен в четвертьфинале — 15:8.
В полуфинале Жеребченко поджидал 19-летний японец Такахиро Шикине. Их бой был одним сплошным удовольствием. Соревнование людей, которым нечего терять, и можно наконец без страха ошибиться показать свои возможности… В
Там россиянина поджидал еще один японский тинейджер — 20-летний Тошия Саито. Типичный представитель своей национальной школы, Саито демонстрирует удивительно взрывное, реактивное фехтование, с элементами чуть ли не акробатики. Но более консервативный европейский стиль, который исповедует Жеребченко, оказался на этот раз и более эффективным. 15:12 — и наш рапирист завернулся в российский триколор, попав в объятия тренеров. Кажется, в отличие от Гудковой несколькими минутами ранее, он был морально готов к мысли, что стал лучшим в мире.
Чемпионат мира. Мужчины. Личное первенство. Шпага. 1. Пиццо (Италия). 2. Новоселов (Эстония). 3. Редли (Венгрия) и Шмидт (Германия). Рапира. 1. ЖЕРЕБЧЕНКО. 2. Саито (Япония). 3. Гароццо (Италия) и Сикине (Япония).
Женщины. Личное первенство. Сабля. 1. Харлан (Украина). 2. Бесбеш (Тунис). 3. Веччи (Италия) и Бердер (Франция). Шпага. 1. ГУДКОВА. 2. Нелип (Польша). 3. Кривицка (Украина) и Беляева (Эстония).
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