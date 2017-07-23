К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Третий день чемпионата мира в Лейпциге изначально был для россиян крайне ответственным. После блестящего старта турнира, когда Инна Дериглазова завоевала золото в рапире, а Камиль Ибрагимов — бронзу в сабле, наша команда пробуксовала в субботу. Женская сабля, которая считается одной из самых убойных наших дисциплин, медалей не принесла. А главный тренер команды, двукратный олимпийский чемпион Ильгар Мамедов даже начал сетовать на судейские ошибки, что с ним происходит крайне редко, тем более по ходу турнира.

Тем ценнее, что в сложный момент проявили себя спортсмены, которые никак не считались фаворитами даже в собственной команде. Татьяна Гудкова и Дмитрий Жеребченко не выступали на Олимпиаде и приехали в Лейпциг с не самым высоким рейтингом. Но именно они сумели удивить и пройти до самого конца по турнирной сетке.

ГУДКОВА. ВЗРОСЛЫЙ ТИТУЛ ВСЛЕД ЗА ЮНИОРСКИМ

Вообще-то, увереннее всей наших шпажисток этот сезон проводит Виолетта Колобова. В мировом рейтинге она идет четвертой, а в середине июня в Тбилиси успела стать чемпионкой Европы. В четвертьфинале Колобовой досталось встречаться с подругой по команде Татьяной Гудковой. Фехтовать против соперницы, которая является твоим спарринг-партнером в тренировках, у которой ты изучила до мелочей каждое движение, — сомнительное удовольствие. Хотя для российской сборной в целом эта встреча, конечно, стала праздником. Не зря же в олимпийском Рио, когда в финале встречались две наших саблистки Софья Великая и Яна Егорян, тренер Кристиан Бауэр рассмеялся: «Наконец я могу пойти отдохнуть и выпить кофе!».

Для Колобовой Гудкова традиционно является неудобным соперником. Не зря же, вопреки большой разнице в рейтинге в пользу Виолетты, в личных встречах Татьяна ведет с разгромным счетом 4−1. Вот и в Лейпциге 24-летняя Гудкова уверенно отправила Колобову отдыхать и готовиться к командному турниру — 15:11.

Двукратная чемпионка мира среди юниоров, при переходе во взрослый спорт Гудкова несколько потерялась. В олимпийский Рио не попала, на чемпионате Европы этого года была лишь 30-й. В Лейпциге у молодой россиянки, наконец, получилось продемонстрировать выдержанное, красивое фехтование. В финале Гудковой противостояла Ева Нелип из Польши. Полячка на четыре года старше, заметно опытнее, но для нее тоже эта встреча была пиковым моментом карьеры.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/Leipzig2017?src=hash">#Leipzig2017</a> Tears of happiness! Tatiana Gudkova <a href="https://twitter.com/hashtag/RUS?src=hash">#RUS</a> World Champion in women's epee. <a href="https://t.co/UtN9ERnAya">pic.twitter.com/UtN9ERnAya</a></p>— FIE (@FIE_fencing) <a href="https://twitter.com/FIE_fencing/status/889189199924088836">23 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Выдержка Гудковой в немецком финале просто поразительна. Россиянка ни на шаг не отступила от своей оборонительной тактики: позволяла Нелип атаковать, приближалась к концу помоста, а когда полячка вынуждена была сократить дистанцию — наносила стремительный укол. Чуть дрогнула Гудкова лишь однажды, когда за 6 секунд до конца позволила Нелип сократить отставание с четырех до одного укола. Но тут же взяла себя в руки: очередной укол, полячка за доли секунды до сирены бегом бросается в атаку, но это уже бесполезно…

Когда время поединка истекло, Гудкова еще несколько секунд не снимала фехтовальную маску. А когда сняла, стали видны текущие градом слезы. Закрыв лицо руками и качая головой из стороны в сторону, Татьяна словно не верила в свой триумф. «Какая заслуженная чемпионка», — сказали официальные англоязычные комментаторы турнира, и с ними нельзя не согласиться.

Партнеры по команде качают Дмитрия ЖЕРЕБЧЕНКО. AFP 2017

ВЗРЫВНОЙ ЯПОНЕЦ НЕ СМОГ ПОБЕДИТЬ ЖЕРЕБЧЕНКО

Дмитрию Жеребченко уже 28, но в этом зрелом для фехтования возрасте он проводит лучший сезон в карьере. На этапе Гран-при в Шанхае Жеребченко сумел стать третьим, на чемпионате Европы в Грузии — девятым. И вот — финал чемпионата мира, то есть турнира, куда он приехал даже не лидером собственной национальной команды. Год назад в олимпийском Рио Жеребченко был запасным, и не получил золотой медали в командном турнире из-за того, что так и не вышел на помост.

В то время как более титулованные Тимур Сафин и Алексей Черемисинов зачехлили рапиры еще на подступах к финальной части, Жеребченко катком прошелся по своим соперникам. А среди них был, например, серебряный призер Олимпиады в Рио американец Александр Массиалас, который был разгромлен в четвертьфинале — 15:8.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="de" dir="ltr">? Dmitry ZHEREBCHENKO ?? <a href="https://twitter.com/hashtag/Leipzig2017?src=hash">#Leipzig2017</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/mensfoil?src=hash">#mensfoil</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/worldchampion?src=hash">#worldchampion</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/fencing?src=hash">#fencing</a> <a href="https://t.co/Lx6VwXZqib">pic.twitter.com/Lx6VwXZqib</a></p>— FIE (@FIE_fencing) <a href="https://twitter.com/FIE_fencing/status/889193447718084608">23 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В полуфинале Жеребченко поджидал 19-летний японец Такахиро Шикине. Их бой был одним сплошным удовольствием. Соревнование людей, которым нечего терять, и можно наконец без страха ошибиться показать свои возможности… В ярко-желтых кроссовках и маске в цветах российского флага, Жеребченко был самой изобретательностью. Японец тщетно пытался противостоять хитроумным уколам россиянина: 15:12 — и Жеребченко в финале.

Там россиянина поджидал еще один японский тинейджер — 20-летний Тошия Саито. Типичный представитель своей национальной школы, Саито демонстрирует удивительно взрывное, реактивное фехтование, с элементами чуть ли не акробатики. Но более консервативный европейский стиль, который исповедует Жеребченко, оказался на этот раз и более эффективным. 15:12 — и наш рапирист завернулся в российский триколор, попав в объятия тренеров. Кажется, в отличие от Гудковой несколькими минутами ранее, он был морально готов к мысли, что стал лучшим в мире.

Чемпионат мира. Мужчины. Личное первенство. Шпага. 1. Пиццо (Италия). 2. Новоселов (Эстония). 3. Редли (Венгрия) и Шмидт (Германия). Рапира. 1. ЖЕРЕБЧЕНКО. 2. Саито (Япония). 3. Гароццо (Италия) и Сикине (Япония).

Женщины. Личное первенство. Сабля. 1. Харлан (Украина). 2. Бесбеш (Тунис). 3. Веччи (Италия) и Бердер (Франция). Шпага. 1. ГУДКОВА. 2. Нелип (Польша). 3. Кривицка (Украина) и Беляева (Эстония).