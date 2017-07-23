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23 июля 2017, 21:43 | Летние: Фехтование | ТАСС

Российский рапирист Жеребченко завоевал золото ЧМ по фехтованию

ТАСС, 23 июля. Россиянин Дмитрий Жеребченко завоевал золотую медаль в личном турнире рапиристов на чемпионате мира по фехтованию, который проходит в немецком Лейпциге.

Российский рапирист Жеребченко завоевал золото ЧМ по фехтованию - Фото Увеличить
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В финале 28-летний спортсмен победил японца Тосию Сайто — 15:12. Бронзовыми призерами стали итальянец Даниэль Гароццо и японец Такахиро Сикине.

Золото Жеребченко стало четвертой наградой для сборной России на турнире. Ранее на верхнюю ступень пьедестала почета поднимались рапиристка Инна Дериглазова и шпажистка Татьяна Гудкова, а саблист Камиль Ибрагимов стал бронзовым призером.

Чемпионат мира по фехтованию завершится 26 июля.
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