Шпажистка Гудкова вышла в полуфинал ЧМ по фехтованию и гарантировала медаль

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В четвертьфинале россиянка победила соотечественницу Виолетту Колобову со счетом 15:11. В полуфинале Гудкова встретится с эстонкой Юлией Беляевой.

Завершила выступление на турнире еще одна россиянка — Татьяна Логунова. Она в ¼ финала уступила украинке Елене Кривицкой (11:15).

Финал в соревнованиях шпажисток пройдет позднее в воскресенье.