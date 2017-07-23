Шпажистка Гудкова вышла в полуфинал ЧМ по фехтованию и гарантировала медаль
ТАСС, 23 июля. Шпажистка Татьяна Гудкова вышла в полуфинал чемпионата мира по фехтованию, тем самым гарантировав сборной России минимум бронзовую медаль. Турнир проходит в немецком Лейпциге.
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В четвертьфинале россиянка победила соотечественницу Виолетту Колобову со счетом 15:11. В полуфинале Гудкова встретится с эстонкой Юлией Беляевой.
Завершила выступление на турнире еще одна россиянка — Татьяна Логунова. Она в ¼ финала уступила украинке Елене Кривицкой (11:15).
Финал в соревнованиях шпажисток пройдет позднее в воскресенье.
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