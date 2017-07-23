Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/fencing/30469820/
23 июля 2017, 18:41 | Летние: Фехтование | ТАСС

Шпажистка Гудкова вышла в полуфинал ЧМ по фехтованию и гарантировала медаль

ТАСС, 23 июля. Шпажистка Татьяна Гудкова вышла в полуфинал чемпионата мира по фехтованию, тем самым гарантировав сборной России минимум бронзовую медаль. Турнир проходит в немецком Лейпциге.

Шпажистка Гудкова вышла в полуфинал ЧМ по фехтованию и гарантировала медаль - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В четвертьфинале россиянка победила соотечественницу Виолетту Колобову со счетом 15:11. В полуфинале Гудкова встретится с эстонкой Юлией Беляевой.

Завершила выступление на турнире еще одна россиянка — Татьяна Логунова. Она в ¼ финала уступила украинке Елене Кривицкой (11:15).

Финал в соревнованиях шпажисток пройдет позднее в воскресенье.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Фехтования

Рапирист Жеребченко вышел в полуфинал ЧМ по фехтованию и гарантировал медаль

Рапирист Жеребченко вышел в полуфинал ЧМ по фехтованию и гарантировал медаль

ТАСС, 23 июля. Рапирист Дмитрий Жеребченко вышел в полуфинал чемпионата мира по фехтованию, тем самым гарантировав сборной России минимум бронзовую медаль. Турнир проходит в немецком Лейпциге.
Еще 7 новостей  Все новости

Россиянин Фокеев стал чемпионом Европы по стендовой стрельбе в дабл-трапе

Глава AIBA: Россия является важнейшей страной для развития бокса в мире

Илюмжинов обсудит с главой Минобрнауки Васильевой программу "Шахматы в школы"

Россиянин Фокеев стал чемпионом Европы по стендовой стрельбе в дабл-трапе

Глава AIBA: Россия является важнейшей страной для развития бокса в мире