Российские саблистки остались без медалей ЧМ-2017 в личных соревнованиях
ЛЕЙПЦИГ (Германия), 22 июл —
Р-Спорт, Александр Рогулев. Саблистки сборной России не смогли завоевать медали на чемпионате мира 2017 года в личных соревнованиях.
Турнир проходит в немецком Лейпциге.
В 1/32 финала Анна Башта проиграла польке Богне Йозвяк (10:15). На стадии 1/16 финала завершили выступление Яна Егорян, уступившая испанке Люсии
София Позднякова на стадии 1/8 финала проиграла японке Мисаки Эмуре (12:15).
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