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22 июля 2017, 16:13 | Летние: Фехтование | Р-Спорт

Российские саблистки остались без медалей ЧМ-2017 в личных соревнованиях

ЛЕЙПЦИГ (Германия), 22 июл — Р-Спорт, Александр Рогулев. Саблистки сборной России не смогли завоевать медали на чемпионате мира 2017 года в личных соревнованиях.

Турнир проходит в немецком Лейпциге.

В 1/32 финала Анна Башта проиграла польке Богне Йозвяк (10:15). На стадии 1/16 финала завершили выступление Яна Егорян, уступившая испанке Люсии Мартин-Португес (13:15), и Валерия Большакова, которая проиграла итальянке Ирене Векки (6:15).

София Позднякова на стадии 1/8 финала проиграла японке Мисаки Эмуре (12:15).
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