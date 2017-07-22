Российский шпажист Сухов не сумел выйти в 1/8 финала чемпионата мира по фехтованию

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В поединке 1/16 финала двукратный чемпион Европы Сухов со счетом 13:15 проиграл итальянцу Паоло Пиццо, который является чемпионом мира 2011 года в данной дисциплине. В 1/8 финала итальянец встретится с победителем поединка между голландцем Басом Вервейленом и южнокорейцем Пак Ген Ду.

Сухов был последним из российских фехтовальщиков, продолжавшим борьбу в индивидуальном первенстве среди шпажистов. Ранее на стадии 1/32 финала выбыли из борьбы Сергей Ходос, Никита Глазков и Вадим Анохин. Таким образом, сборная России осталась без медалей в данной дисциплине.

Финал в соревнованиях шпажистов пройдет позднее в субботу.

Чемпионат мира завершится 26 июля.