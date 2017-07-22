Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/fencing/30463852/
22 июля 2017, 15:09 | Летние: Фехтование | ТАСС

Российский шпажист Сухов не сумел выйти в 1/8 финала чемпионата мира по фехтованию

ТАСС, 22 июля. Российский шпажист Павел Сухов не сумел выйти в 1/8 финала чемпионата мира по фехтованию, который проходит в немецком Лейпциге.

Сухов был последним из российских фехтовальщиков продолжавшим борьбу в индивидуальном первенстве среди шпажистов. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В поединке 1/16 финала двукратный чемпион Европы Сухов со счетом 13:15 проиграл итальянцу Паоло Пиццо, который является чемпионом мира 2011 года в данной дисциплине. В 1/8 финала итальянец встретится с победителем поединка между голландцем Басом Вервейленом и южнокорейцем Пак Ген Ду.

Сухов был последним из российских фехтовальщиков, продолжавшим борьбу в индивидуальном первенстве среди шпажистов. Ранее на стадии 1/32 финала выбыли из борьбы Сергей Ходос, Никита Глазков и Вадим Анохин. Таким образом, сборная России осталась без медалей в данной дисциплине.

Финал в соревнованиях шпажистов пройдет позднее в субботу.

Чемпионат мира завершится 26 июля.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Фехтования

Двукратная чемпионка ОИ саблистка Егорян не сумела выйти в 1/8 финала ЧМ по фехтованию

Двукратная чемпионка ОИ саблистка Егорян не сумела выйти в 1/8 финала ЧМ по фехтованию

ТАСС, 22 июля. Российская саблистка Яна Егорян, являющаяся двукратной олимпийской чемпионкой Игр-2016, не сумела выйти в 1/8 финала чемпионата мира по фехтованию, который проходит в немецком Лейпциге.
Еще 7 новостей  Все новости

Россиянин Широбоков выиграл чемпионат Европы среди юниоров в ходьбе на 10 км

Глава Европейской стрелковой конфедерации Лисин переизбран на новый срок

Покровская отрицательно относится к переименованию синхронного плавания в артистическое

Россиянин Широбоков выиграл чемпионат Европы среди юниоров в ходьбе на 10 км

Глава Европейской стрелковой конфедерации Лисин переизбран на новый срок