Двукратная чемпионка ОИ саблистка Егорян не сумела выйти в 1/8 финала ЧМ по фехтованию
ТАСС, 22 июля. Российская саблистка Яна Егорян, являющаяся двукратной олимпийской чемпионкой Игр-2016, не сумела выйти в 1/8 финала чемпионата мира по фехтованию, который проходит в немецком Лейпциге.
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В поединке 1/16 финала Егорян уступила испанке Лусии
София Позднякова — последняя из россиянок продолжает борьбу в личном первенстве саблисток. В своем поединке 1/16 финала она была сильнее американки Дагмары Возняк (15:14).
Финал в соревнованиях
Чемпионат мира завершится 26 июля.
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