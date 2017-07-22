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22 июля 2017, 12:47 | Летние: Фехтование | ТАСС

Российский шпажист Сухов вышел в 1/16 финала ЧМ по фехтованию

ТАСС, 22 июля. Российский шпажист Павел Сухов вышел в 1/16 финала чемпионата мира по фехтованию, который проходит в немецком Лейпциге.

Сергей Ходос Никита Глазков и Вадим Анохин завершили борьбу. Увеличить
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В поединке 1/32 финала двукратный чемпион Европы Сухов победил соотечественника Сергея Ходоса со счетом 15:9. В следующем раунде Сухов встретится с итальянцем Паоло Пиццо.

Помимо Ходоса, борьбу в личном турнире шпажистов также завершили Никита Глазков, проигравший Пиццо со счетом 14:15, и Вадим Анохин, уступивший чеху Иржи Берану (10:15).

Финал в соревнованиях мужчин-шпажистов пройдет позднее в субботу.

Чемпионат мира завершится 26 июля.
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