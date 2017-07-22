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22 июля 2017, 11:24 | Летние: Фехтование | ТАСС

Российские саблистки Егорян, Позднякова и Большакова вышли в 1/16 финала ЧМ по фехтованию

ТАСС, 22 июля. Российские саблистки Яна Егорян, София Позднякова и Валерия Большакова вышли в 1/16 финала чемпионата мира по фехтованию, который проходит в немецком Лейпциге.

Двукратная олимпийская чемпионка Игр-2016 Егорян в поединке 1/32 финала победила канадку Мэдисон Терджуд со счетом 15:5. В следующем раунде она встретится с испанкой Лусией Мартин-Португес. Позднякова была сильнее румынки Бьянки Паску (15:6) и в 1/16 финала встретится с американкой Дагмарой Возняк. Большакова победила гречанку Теодору Гкунтуру (15:10), в 1/16 финала ее ожидает итальянка Ирене Векки.

Другая российская саблистка Анна Башта не смогла пробиться в следующую стадию турнира, уступив польке Богне Йозвяк (10:15).

Финал в соревнованиях женщин-саблисток пройдет позднее в субботу.
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