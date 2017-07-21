Дериглазова открыла в Лейпциге золотой прииск

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В первом финале чемпионате было все: кровь, судороги, медицинские паузы, большой отрыв одной и фантастическая погоня другой. Золото разыгрывалось на приоритете. Это, фактически, фехтовальная серия пенальти. Только без права на ошибку. И победителем этой драмы стала наша Инна Дериглазова! 27-летняя россиянка сумела защитить свой титул, а между двумя чемпионатами мира еще и выиграть Олимпийские игры. Фантастические достижение. Дериглазова закрепила за собой статус звезды мирового спорта.

ЖЕЛЕЗНЫЙ ХАРАКТЕР ОЧАРОВАТЕЛЬНОЙ ДЕВУШКИ

А ведь триумфа вполне могло и не быть. В 1/16 финала Дериглазова безнадежно проигрывала венгерке Фанни Кресс. Казалось, шансов спастись уже нет, но россиянка проявила характер и вытянула тяжелейший бой. Волевая победа, как это часто бывает, окрылила Инну. В двух следующих раундах россиянка порхала как бабочка, а жалила так, что и пчелы бы позавидовали. Выход в полуфинал означал гарантированную медаль — на чемпионатах мира поединков за третье место не проводится.

А вот поединок за выход в финал обещал стать настоящей мясорубкой. Инна Дериглазова против Арианны Эрриго — это одна из главных афиш в современном фехтовании. Две непримиримые соперницы, каждый бой которых — целое шоу. В последние годы они чуть ли не поочередно выигрывали все важнейшие турниры.

Россиянка — действующая чемпионка мира (в полуфинале московского турнира была побеждена именно итальянка), триумфатор Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро и первый номер мирового рейтинга. Эрриго — олимпийская чемпионка Лондона в соревнованиях команд, серебряный призер личного турнира на Играх-2012 и… восьмикратная чемпионка мира.

Две великие спортсменки последний раз встречались чуть больше месяца назад — в финале чемпионата Европы в Грузии. И тогда Дериглазова обидно уступила в драматичнейшем поединке — 14:15. Казалось, и сейчас нас ждет борьба, от которой искры будут лететь по всему залу. Однако злая за поражение в Тбилиси россиянка в пух и прах разнесла соперницу. 4:0, 5:1, 12:3 и 15:6. Таких разгромов в поединках Инны и Арианны прежде не было никогда! А ведь до нынешнего чемпионата мира они встречались 16 раз.

Когда в финале против другой итальянки Аличе Вольпи Дериглазова повела 3:0 и 5:2, казалось, никаких шансов у соперницы не будет. Инна — мастер защиты. Такое «катеначчо» может показать, что «Ювентус» позавидует. До поры до времени так и было. Преимущество россиянки выросло до 10:3. Однако поединок затягивался. У Вольпи сводило ноги, появилась кровь на руке. Требовались медицинские паузы. Это сбило настрой действующей чемпионки мира и позволило перевести дух итальянке.

11:7. 13:11 за 10 секунд до конца. 13:12 за девять. И вот уже 13:13! Психологическое преимущество было полностью на стороне Вольпи. Однако на приоритете решающее очко осталось за Дериглазовой. Железный характер очаровательной девушки!

ИБРАГИМОВ ПРОДОЛЖИЛ ТРАДИЦИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ САБЛИ

Бронзовая медаль Камиля Ибрагимова тоже очень ценна. Да, россиянин — двукратный чемпион мира. Однако оба раза он побеждал в командном турнире. Личных медалей такого уровня у 23-летнего спортсмена прежде не было. И особых предпосылок к тому, что это изменится в Лейпциге — тоже.

В рейтинге этого сезона он лишь в третьем десятке. На российском этапе Гран-при в начале сезона стал 22-м. На чемпионате Европы в Тбилиси и вовсе 24-м. Кто после этого поставил бы на него на главном старте года? Однако Камиль совершил маленькое спортивное чудо, за столь короткий отрезок времени умудрившись набрать потрясающую форму. Что самое приятное — для нашей нынешней фехтовальной сборной такие метаморфозы в порядке вещей. И этой командой нужно гордиться, ее необходимо ценить.

Ибрагимов катком прошелся по соперникам в первых раундах на вылет. А в 1/8 финала на его пути должен был зажечься красный свет. Как иначе было воспринимать сетку, которая подбросила россиянину великого венгра Арона Силадьи уже на этой стадии? Тот мало того, что победитель личных турниров на Олимпийских играх в Лондоне и Рио-де-Жанейро, так еще и лидер мирового рейтинга этого сезона. Но титулы Силадьи Ибрагимова не напугали. 15:12 в пользу Камиля. И это, безусловно, главная сенсация первого медального дня чемпионата мира.

В четвертьфинале россиянин вышел на корейца О — и уверенно победил его. А вот на его соотечественника Ку Бон Гиля сил уже не хватило. Ку — олимпийский чемпион Лондона в командном турнире, экс-первая сабля мира, знаменосец Южной Кореи на Играх в Бразилии. И в полуфинале, увы, он выглядел свежее и раскованнее.

В перерыве тренеры пытались направить Ибрагимова в правильное русло, пытались донести, что действовать нужно гибче, однако Камиль, похоже зажался еще сильнее. 10:15. Кореец отправился готовиться к финалу, а россиянин готовиться к церемонии награждения. Его личная бронзовая медаль — безусловный успех для спортсмена. Да и всего российского фехтования в целом. Нынешний чемпионат мира — четвертый подряд, на котором наша мужская сабельная команда берет личную медаль. Камиль продолжил традиции именитых Вениамина Решетникова, Николая Ковалева и Алексея Якименко. Следующая его цель — достичь высот вышеперечисленных соотечественников, выиграв личное золото на мировом чемпионате.

Чемпионат мира. Мужчины. Сабля. 1. Шатмари (Венгрия). 2. Ку (Южная Корея). 3. ИБРАГИМОВ и Анстетт (Франция). Женщины. Рапира. 1. ДЕРИГЛАЗОВА. 2. Вольпи. 3. Эрриго (обе — Италия) и Гюйар (Франция).