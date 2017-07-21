Рапиристка Дериглазова завоевала первое золото сборной России на ЧМ по фехтованию
ТАСС, 21 июля. Российская рапиристка Инна Дериглазова завоевала золото чемпионата мира по фехтованию, который проходит в немецком Лейпциге.
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В финале Дериглазова была сильнее итальянки Элис Волпи со счетом 14:13. Дериглазова выигрывает в личном первенстве рапиристок третий крупный турнир подряд — она побеждала на чемпионате мира 2015 года в Москве и на Олимпийских играх 2016 года в
Это золото стало первым для сборной России на нынешнем чемпионате мира. Также в активе российской команды бронзовая медаль, которую завоевал саблист Камиль Ибрагимов.
27-летняя россиянка стала четырехкратной чемпионкой мира. В 2011 и 2016 годах она завоевала золото в составе сборной России в командной рапире, а в 2015 году — в индивидуальных соревнованиях. Дериглазова является олимпийской чемпионкой Игр-2016 в
Чемпионат мира завершится 26 июля.
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