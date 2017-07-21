Российская рапиристка Дериглазова вышла в финал чемпионата мира
ТАСС, 21 июля. Российская рапиристка Инна Дериглазова вышла в финал чемпионата мира по фехтованию, который проходит в немецком Лейпциге.
В полуфинале россиянка со счетом 15:6 победила итальянку Арианну Эриго, которая является олимпийской чемпионкой 2012 года в командном турнире.
Соперник Дериглазовой по финалу определится во втором полуфинале, где встретятся француженка Изаора Тибюс и итальянка Элис Волпи.
Финал пройдет позднее в пятницу.
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