Российская рапиристка Дериглазова вышла в полуфинал чемпионата мира
ТАСС, 21 июля. Российская рапиристка Инна Дериглазова вышла в полуфинал чемпионата мира по фехтованию, который проходит в немецком Лейпциге.
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В поединке ¼ финала россиянка победила итальянку Камиллу Манчини со счетом 15:9.
В полуфинале Дериглазова встретится с олимпийской чемпионкой 2012 года в командном турнире в составе сборной Италии Арианной Эрриго, которая в четвертьфинальном поединке со счетом 15:5 была сильнее француженки Астрит Гюйар.
Финал в соревнованиях рапиристок пройдет позднее в пятницу.
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