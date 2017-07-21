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21 июля 2017, 18:15 | Летние: Фехтование | Р-Спорт

Саблист Ибрагимов вышел в полуфинал ЧМ-2017, обеспечив себе медаль турнира

ЛЕЙПЦИГ, 21 июл — Р-Спорт, Александр Рогулев. Российский саблист Камиль Ибрагимов вышел в полуфинал чемпионата мира по фехтованию, обеспечив себе первую в карьере медаль подобных турниров в индивидуальном первенстве.

Турнир проходит в немецком Лейпциге с 19 по 26 июля. На стадии ¼ финала россиянин одержал победу над южнокорейцем О Сангуком со счетом 15:10. На чемпионатах мира не проводятся матчи за третье место, таким образом, Ибрагимов гарантировал себе медаль турнира.

Ибрагимов является действующим чемпионом России. Ранее 23-летний саблист дважды становился чемпионом мира, но в командных соревнованиях (в 2013 и 2016 годах). Также Ибрагимов является двукратным победителем Универсиады-2013 в Казани, выиграв как личное, так и командное первенство.
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