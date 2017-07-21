Саблист Ибрагимов вышел в полуфинал ЧМ-2017, обеспечив себе медаль турнира

Турнир проходит в немецком Лейпциге с 19 по 26 июля. На стадии ¼ финала россиянин одержал победу над южнокорейцем О Сангуком со счетом 15:10. На чемпионатах мира не проводятся матчи за третье место, таким образом, Ибрагимов гарантировал себе медаль турнира.

Ибрагимов является действующим чемпионом России. Ранее 23-летний саблист дважды становился чемпионом мира, но в командных соревнованиях (в 2013 и 2016 годах). Также Ибрагимов является двукратным победителем Универсиады-2013 в Казани, выиграв как личное, так и командное первенство.