Российский саблист Ибрагимов вышел в ¼ финала чемпионата мира по фехтованию

В поединке 1/8 финала Ибрагимов победил венгра Арона Шилади — 15:12. Другой россиянин Дмитрий Даниленко в 1/8 финала уступил южнокорейцу О Сан Гуку со счетом 3:15. В ¼ финала южнокореец встретится с Ибрагимовым, который остался единственным россиянином в сетке турнира.

Финал в соревнованиях мужчин на саблях пройдет позднее в пятницу.