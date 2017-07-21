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21 июля 2017, 16:27 | Летние: Фехтование | ТАСС

Российский саблист Ибрагимов вышел в ¼ финала чемпионата мира по фехтованию

ТАСС, 21 июля. Российский саблист Камиль Ибрагимов пробился в четвертьфинал чемпионата мира по фехтованию, который проходит в немецком Лейпциге.

В поединке 1/8 финала Ибрагимов победил венгра Арона Шилади — 15:12. Другой россиянин Дмитрий Даниленко в 1/8 финала уступил южнокорейцу О Сан Гуку со счетом 3:15. В ¼ финала южнокореец встретится с Ибрагимовым, который остался единственным россиянином в сетке турнира.

Финал в соревнованиях мужчин на саблях пройдет позднее в пятницу.
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