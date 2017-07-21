Рапиристки Дериглазова и Трипапина вышли в 1/8 финала чемпионата мира
В Лейпциге (Германия) продолжается чемпионат мира по фехтованию.
В 1/8 финала личного турнира рапиристок вышли россиянки Инна Дериглазова и Светлана Трипапина. Олимпийская чемпионка победила венгерку Фанни Кресс — 15:14, а Трипапина одолела Амиту Бертир из Сингапура — 15:10.
Марта Мартьянова уступила Анне Личбинской из Польши — 12:13, Аделина Загидуллина — ещё одной представительнице Польши Юлии Вальчик — 13:14.
В 1/8 финала Дериглазова сразится с Личбинской, а Трипапина — с итальянкой Арианной Эрриго.
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