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21 июля 2017, 16:13 | Летние: Фехтование | Чемпионат.com

Рапиристки Дериглазова и Трипапина вышли в 1/8 финала чемпионата мира

В Лейпциге (Германия) продолжается чемпионат мира по фехтованию.

В 1/8 финала личного турнира рапиристок вышли россиянки Инна Дериглазова и Светлана Трипапина. Олимпийская чемпионка победила венгерку Фанни Кресс — 15:14, а Трипапина одолела Амиту Бертир из Сингапура — 15:10.

Марта Мартьянова уступила Анне Личбинской из Польши — 12:13, Аделина Загидуллина — ещё одной представительнице Польши Юлии Вальчик — 13:14.

В 1/8 финала Дериглазова сразится с Личбинской, а Трипапина — с итальянкой Арианной Эрриго.
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